Роспотребнадзор посоветовал делать прививки перед посещением Нигерии

Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Нигерии. За минувшие шесть месяцев в 16 штатах страны заболели 340 человек, 45 из них - скончались.

По данным Всемирной организации здравоохранения, опасную инфекцию выявляли у молодых людей до 20 лет. Причиной ухудшения ситуации стала недостаточная борьба с комарами, которые являются переносчиками заболевания.

Кроме того, иммунизации охватывает не все слои населения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Желтая лихорадка - это опасная болезнь, распространенная в местах с жарким влажным климатом. При планировании поездки в страны Южной Америки и Африки необходимо сделать прививку, которая проводится не позднее чем за 10 дней до выезда. Иммунитет сохраняется пожизненно.