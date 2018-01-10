МИД РФ предупредил о забастовке работников общественного транспорта в Риме

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил россиян о забастовке работников общественного транспорта в Риме. Она назначена на 12 января.
"Италия - 12.01 забастовка работников всех видов общественного транспорта в Риме", - говорится на странице центра в социальной сети Twitter.
В Италии регулярно проходят забастовки работников транспорта. Они выступают против приватизации в этом секторе, поскольку это сказывается на их зарплатах, приводит к социальному и экономическому неравенству.
#Италия – 12.01 забастовка работников всех видов общественного транспорта в Риме pic.twitter.com/ipRPnAjYSL— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 января 2018 г.