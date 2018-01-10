Сборная России по футболу примет Турцию 5 июня в Москве

Национальная команда России окончательно определилась со всеми спарринг-партнерами в преддверии домашнего чемпионата мира. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Как уже ранее сообщалось, 23 марта наша сборная встретится в столичных "Лужниках" с Бразилией. Спустя четыре дня россияне в Санкт-Петербурге примут финалистов чемпионата Европы-2016 французов. Начнется игра в 18:50.

Еще два матча у команды Станислава Черчесова запланированы на заключительный этап подготовки к ЧМ-2018. 30 мая в Инсбруке Россия сыграет с Австрией, а 5 июня примет в Москве Турцию. Стадионы и время начала этих встреч будут объявлены чуть позже.