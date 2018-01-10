Шоу Татьяны Навки покажут по ТВ

На эти зимние каникулы юные зрители в Москве могли посмотреть новое шоу "Руслан и Людмила". Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка - автор идеи, продюсер и исполнительница роли Людмилы. Звезда льда приготовила для зрителей захватывающее зрелище с монументальными декорациями, яркими номерами, музыкой композитора Романа Игнатьева и группы "Sunny from the Moon", которая была написана специально для шоу.

"Руслан и Людмила" - шоу с участием мировых звезд фигурного катания, олимпийских чемпионов и действующих финалистов международных соревнований Татьяны Навки, Петра Чернышева, Маргариты Дробязко, Повиласа Ванагаса, Филиппа Канделоро, Виктора Петренко, Ивана Ригини, Артура Гачинского, Юко Кавагути, Александра Смирнова и других. В роли Руслана - пятикратный чемпион США и двукратный победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. Маргарита Дробязко исполнила роль коварной колдуньи Наины. Повилас Ванагас предстал в образе старика-волшебника Финна, а Филипп Канделоро перевоплотился в Фарлафа.

И вот теперь те, кто не смог посмотреть это шоу в ледовом дворце, увидят его по телевизору. "Руслана и Людмилу" покажут на Первом канале 14 января в 13.05.

Зрители смогут оценить всю масштабность проекта, подготовка которого заняла больше года. В общей сложности в шоу было задействовано свыше 1 500 специалистов, среди которых эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна и многие другие.

Всего было создано более 8 тонн декораций. Многочисленные спецэффекты, в числе которых знаменитая гигантская говорящая голова, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения. Полеты артистов над ареной на бороде Черномора, светящийся мириадами инкрустированных лампочек лед, фейерверк и потрясающие костюмы. Над созданием 120 ярких образов работало около 30 костюмеров, причем большая часть всех деталей была выполнена вручную.

В создании шоу принимали участие: Алексей Сеченов - режиссер-постановщик шоу-программ, который участвовал в постановке церемонии вручения премии "Муз-ТВ", концертов Пола Маккартни в Москве и Санкт-Петербурге, серии боксерских турниров, церемоний открытия и закрытия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и других; Александр Жулин - двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер и хореограф, наставник проекта "Ледниковый период", старший тренер сборной команды России по фигурному катанию; Игорь Оршуляк - известный балетмейстер, постановщик ледовых шоу Первого канала.

Музыкой для проекта занимался Роман Игнатьев - композитор, который писал музыку к мюзиклам Московского театра оперетты "Граф Монте-Кристо", принимал участие в постановках мюзиклов "Граф Орлов" и "Анна Каренина". Игнатьев - композитор ледового спектакля "Огни большого города", им же написана музыка к мюзиклам на льду "Кармен" и "Ромео и Джульетта". В шоу "Руслан и Людмила" соавторы композитора - группа "Sunny from the Moon", музыкальный дуэт, состоящий из композитора Ираклия Минадзе и автора вокальных партий и текстов Александры Одинаевой. С 2007 года они выпускают собственные альбомы и пишут саундтреки к спектаклям, театральным постановкам, мюзиклам (в числе их работ, церемония вручения первой Российской национальной музыкальной премии в Государственном Кремлевском дворце, церемонии открытия и закрытия XVI Чемпионата мира по водным видам спорта FINA 2015 года в Казани) и другим.