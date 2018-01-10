Швейцарцам запретят варить лобстеров заживо

Ветеринарное законодательство Швейцарии будет существенно смягчено и гуманизировано с 1 марта этого года, передает РИА Новости. Целый ряд законов, принятых Федеральным советом альпийской республики, облегчит жизнь домашним животным и смерть - предназначенным в пищу членистоногим.

В частности, в стране будет ужесточена борьба с нелегальным ввозом и торговлей собаками, а также с запретом на использование устройств, которые не дают собакам лаять.

Намного лучше станет в Швейцарии и недолгая жизнь ракообразных, купленных для приготовления в пищу. Так, например, любимых гурманами всего мира лобстеров с 1 марта нельзя будет просто бросать в кипяток и варить. Чтобы избавить бессловесное членистоногое от предсмертных страданий, повара должны будут предварительно оглушать лобстеров и лишь после этого, пока те без чувств - в кастрюлю.

Ничего удивительного, что при покупке и транспортировке купленных ракообразных швейцарцам теперь придется сильно постараться. Обычная перевозка лобстеров в холодной воде или, не дай бог, во льду, тоже станет нежелательна. Хранить и перевозить купленное ракообразное кулинары будут вынуждены только в воде, "близкой к естественной среде обитания".