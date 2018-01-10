Следователь получил выговор, зайдя в лифт перед генералами МВД

В подмосковном главке МВД довольно необычный выговор получил местный следователь - капитан юстиции В.В. Савченко. Взыскание офицер получил за то, что зашел в лифт, не пропустив вперед также ожидавших подъемник руководителей подмосковной полиции.

Официально капитана Савченко наказали за "нарушение Дисциплинарного Устава органов внутренних дел, выразившееся в несоблюдении субординации". Как пояснила "Российской газете" начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова, офицер проявил неуважение к руководству.

Взыскание Савченко, занимающий должность старшего следователя 4 отдела следственной части Главного следственного управления подмосковного главка МВД, получил еще 27 декабря. Но известно об этом стало только в среду, после публикации скана приказа о назначении выговора и видео, на котором запечатлен момент "неуважительного" поступка следователя.

На видео видно, как возле лифта стоят начальник ГУ МВД по Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков и его заместитель - генерал-майор полиции Виктор Ищенко. При этом генералы были в форме. Ближе к двери лифта стоял молодой человек в гражданской одежде. Когда лифт остановился и двери открылись, следователь Савченко сразу рванул вперед, потом остановился и обернулся на генералов. Увидев, что они остановились, он зашел в лифт, в котором уже были люди. Генералы остались ждать следующего, что-то между собой обсуждая.

По словам Татьяны Петровой, капитан юстиции Савченко позволил себе неуважительное поведение по отношению не только к руководству ГУ МВД России по Московской области, но и к коллегам по службе.

"При поступлении в органы внутренних дел сотрудники берут на себя ряд обязательств и ограничений, связанных с несением службы, в том числе по соблюдению дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ, который требует "соблюдать субординацию и требования к служебному поведению" и "проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы", - разъяснила, за что именно наказали офицера представитель подмосковной полиции.

Выговор на своего подчиненного наложил начальник ГСУ генерал-майор юстиции Александр Воронин, уточнили в главке МВД по Московской области.