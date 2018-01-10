СМИ: Посол РФ вызван в МИД Турции из-за ситуации в Сирии

Послы России и Ирана, стран-гарантов перемирия в Сирии, вызваны в министерство иностранных дел Турции из-за того, что сирийские войска "нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

"Девятого января в наше министерство был вызван посол РФ, которому мы передали по этой теме наши реакцию и опасения на этот счет, а также попросили передать необходимую информацию режиму, чтобы подобные действия были прекращены", - заявил источник. По его словам, в МИД также был вызван посол ИРИ.

Российское посольство в Анкаре пока никак не прокомментировало данную информацию.

Ранее во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сирийская армия "под предлогом борьбы с террористами" в районе провинции Идлиб наносит удары по бойцам так называемой оппозиции.