СМИ: США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ

Администрация президента США Дональда Трампа собирается создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Издание во вторник опубликовало комментарий бывшего старшего директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала. По словам эксперта, подобными ядерными боеголовками оснастят модифицированные ракеты подводного базирования Trident D5. Это, как отметил собеседник газеты, будет сделано с целью сдерживания России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе.

Новая ядерная доктрина США, подготовленная Пентагоном, должна быть опубликована в конце января. В ней, как утверждает Вулфстал, в частности, будет расширен перечень условий, при которых возможно применение ядерного арсенала.