СМИ узнали о выдаче Ассанжу эквадорского паспорта

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил эквадорский паспорт. Об этом сообщает издание El Universo, которое опубликовало снимок выданного документа.

Отмечается, что код паспорта относится к провинции Пичинча с центром в столичном городе Кито. По данным СМИ, удостоверение личности было выдано 21 декабря 2017 года.

Официального комментария на этот счет пока нет, но в пресс-службе ведомства, занимающегося в Эквадоре регистрацией актов гражданского состояния, заявили, что за принятие решения о натурализации любого иностранного гражданина отвечает министерство иностранных дел.

В настоящее время Ассанж проживает на территории посольства Эквадора в Лондоне. В 2012 году он обратился к властям страны с просьбой о политическом убежище из-за того, что ему грозила экстрадиция в США. Накануне в СМИ появилась информация о готовности латиноамериканского государства выдворить Ассанжа из здания дипмиссии. Вместо своего комментария сам основатель WikiLeaks разметил 10 января в Twitter фотографию в футболке национальной сборной Эквадора.