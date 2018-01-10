Новости

Температура воздуха в Москве превысит многолетнюю норму 08:16
Камчатские школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника 08:15
Правительство утвердило правила господдержки для семей с детьми 07:53
СМИ: В Белом доме думали о выводе части войск из Прибалтики 07:41
В Омске задержали банду фальшивомонетчиков 07:32
Всемирный банк: Россия приспособилась к нынешнему уровню цен на нефть 07:28
США не будут признавать подконтрольную оппозиции часть Сирии 07:24
В Приморье проверят зоопарк после нападения леопарда на ребенка 07:03
Минздрав предложил запустить антикоррупционный "телефон доверия" 06:54
У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,8 06:47
Компания Kodak объявила о создании собственной криптовалюты 06:24
Оползни и наводнения в Калифорнии унесли жизни 13 человек 06:06
Видео: Певец Шура готовится к серьезной операции 06:00
Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с лидером КНДР 05:28
На Камчатке девочка сломала позвоночник на батуте 05:24
Назарбаев заявил о важности русского языка в Казахстане 05:18
Посольство РФ в США предостерегло Вашингтон от вмешательства в выборы 04:56
На МКС японский астронавт неправильно измерил свой рост 04:54
В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка 04:27
Угрожавшие объектам РФ в Сирии дроны запустили из зоны деэскалации 04:24
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел в стратосферу 04:19
При крушении лодки у берегов Ливии утонули 50 беженцев 04:07
На Сахалине из снежного плена освободили десятки автомобилей 03:58
В Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за циклона 03:56
Роспотребнадзор посоветовал делать прививки перед посещением Нигерии 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
10.01.2018 07:24
Рубрика: В мире

США не будут признавать подконтрольную оппозиции часть Сирии

Вашингтон не собирается идти на дипломатическое признание той части Сирии, которая контролируется силами оппозиции. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Голдстин.

Угрожавшие объектам РФ в Сирии дроны запустили из зоны деэскалации

Во вторник в ходе регулярного брифинга для журналистов представителя американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать публикации на эту тему в ближневосточных СМИ. Так, газета Asharq Al-Awsat ранее написала, что США вынашивают планы по дипломатическому признанию региона восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тысячи квадратных километров. Эта часть республики находится под контролем отрядов оппозиционных "Сил демократической Сирии", с которыми активно взаимодействуют американцы.

"(Наша позиция заключается в том), что мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, а также единую демократическую Сирию, в которой защищены права всех групп (населения)", - сказал Голдстин.

По его словам, Вашингтон также выступает за то, чтобы будущее арабской страны определялось ее гражданами. "Важно, чтобы будущее Сирии решалось сирийцами в соответствии с политическим переходом (к новой власти в Дамаске) и процессом выборов, закрепленным резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Главное сегодня

СМИ: США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ
Посольство РФ в США предостерегло Вашингтон от вмешательства в выборы
В SpaceX опровергли информацию о нештатной работе Falcon 9
Небензя: РФ ожидает участия ООН в конгрессе нацдиалога в Сочи
Угрожавшие объектам РФ в Сирии дроны запустили из зоны деэскалации