США не будут признавать подконтрольную оппозиции часть Сирии

Вашингтон не собирается идти на дипломатическое признание той части Сирии, которая контролируется силами оппозиции. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Голдстин.

Во вторник в ходе регулярного брифинга для журналистов представителя американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать публикации на эту тему в ближневосточных СМИ. Так, газета Asharq Al-Awsat ранее написала, что США вынашивают планы по дипломатическому признанию региона восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тысячи квадратных километров. Эта часть республики находится под контролем отрядов оппозиционных "Сил демократической Сирии", с которыми активно взаимодействуют американцы.

"(Наша позиция заключается в том), что мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, а также единую демократическую Сирию, в которой защищены права всех групп (населения)", - сказал Голдстин.

По его словам, Вашингтон также выступает за то, чтобы будущее арабской страны определялось ее гражданами. "Важно, чтобы будущее Сирии решалось сирийцами в соответствии с политическим переходом (к новой власти в Дамаске) и процессом выборов, закрепленным резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.