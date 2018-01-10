Телезрителям покажут фильм про "Валаам" с участием Путина

В воскресенье вечером телезрители смогут увидеть фильм про "Валаам". В него вошли два интервью президента Владимира Путина.

Премьера работы тележурналиста Андрея Кондрашова состоится 14 января на телеканале "Россия 1", сообщает РИА Новости со ссылкой на автора фильма.

"Фильм про Валаам с участием президента выйдет 14-го числа", - сказал Кондрашов.

В документальную ленту вошли два интервью Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники.