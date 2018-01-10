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Рубрика: Происшествия

Охрана не пьет

Тюремный персонал будут регулярно проверять на алкоголь
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7466 (3)
Минюст внес в правительство страны законопроект, детально прописывающий порядок прохождения службы в тюремном ведомстве.

Предполагается ввести повышенные требования для сотрудников казенных домов. Например, граждан начальников обяжут сообщать о всех попытках подкупа. Мало будет просто отказаться, уволить сотрудника могут даже за то, что промолчал о непристойном предложении.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Другая норма обязывает сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, включающие в себя проверку на употребление наркотиков и алкоголя. Все правила, по которым должны будут жить и служить граждане начальники, планируется прописать в отдельном законе: "О службе в уголовно-исполнительной системе". Инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Проект четко регламентирует вопросы прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы, - сказал "РГ" член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемое количество запретов превышает количество ограничений и запретов, установленных не только для государственной гражданской службы, но и для военной службы. Это объясняется спецификой службы: сотрудники ведомства выполняют задачи, связанные с непосредственным противодействием криминалу".

Проект прописывает, что с сотрудниками ведомства будут заключаться контракты. Для новичков вводятся испытательные сроки от двух до шести месяцев. На некоторые должности в тюремном ведомстве назначать будут по конкурсу. А в состав конкурсных комиссий смогут войти члены общественных советов при ФСИН и региональных управлениях службы.

Отдельная глава проекта посвящена служебной дисциплине в ведомстве. Например, если сотрудник появился на работе в пьяном виде, за это грубое нарушение могут уволить. Расширяются также требования по соблюдению антикоррупционных ограничений.

Фото: Depositphotos.com
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"На представителей уголовно-исполнительной системы оказывается постоянное воздействие со стороны преступных элементов, - говорит Владимир Груздев. - В этих условиях важно, чтобы сотрудник был и подконтролен, и защищен - повышенный уровень запретов компенсируется дополнительными социальными гарантиями. Предусматриваются, например, дополнительные отпуска. Реализация законопроекта позволит повысить эффективность работы Федеральной службы исполнений наказаний и улучшить вопросы кадрового обеспечения ведомства".

Согласно проекту, чем выше у сотрудника выслуга лет, тем больше отпускных дней ему положено. Если же гражданину начальнику будет угрожать опасность от криминальных элементов , он сможет рассчитывать на государственную защиту.

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