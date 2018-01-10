У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,8

В Карибском море произошло мощное землетрясение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Геологической службы США. О пострадавших и разрушениях СМИ не сообщает.

По данным Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, возникновение большой волны возможно в радиусе тысячи километров от эпицентра подземных толчков. Очаг залегал на глубине 33 км у северного побережья Гондураса.

На большей части страны, а также в соседней Мексике ощущались колебания почвы. Эпицентр подземных толчков находился в 204 км к северу от населенного пункта Барра-Патука.