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10.01.2018 05:42
Рубрика: Экономика

У рубля появился шанс потеснить доллар и евро

Текст: Тарас Фомченков
Борис Белкин, финансовый аналитик:

- Сегодня рубль имеет шансы продолжить укрепление, начавшееся вчера, поддержку которому способна оказать нефть, торгующаяся около 58 долларов за баррель.

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И у нее есть шансы вырасти еще, так как ожидаются данные от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. Аналитики предсказывают их снижение.

Статистика по динамике действующих буровых установок тоже играет на руку нефти, на той неделе, которая завершилась 5 января, их число снизилось еще на 5 штук, до 924 единиц.

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При этом четких указующих факторов, которые могли бы достаточно ясно определить направление движения курса рубля по отношению к доллару и евро, в течение первой недели наблюдаться не будет - мир постепенно входит в рабочий график после встречи Нового года.

Вчера рубль укрепился в ходе утренних торгов на Московской бирже и продолжил укрепляться к вечеру. Впрочем, пыл национальной валюты был несколько ослаблен по отношению к доллару - темпы укрепления снизились. А к евро он наоборот разгорелся с новой силой и по сравнению с утром единая европейская валюта потеряла еще около 15 копеек к 18:21 мск.

Официальный курс доллара на сегодня, 10 января, составляет 57 рублей 05 копеек (ослабление на 55 копеек). За один евро дают 68 рублей 21 копейку (ослабление на 66 копеек).

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