У сотен богатейших россиян обнаружилось гражданство Мальты

Сотни бизнесменов из России и членов их семей стали гражданами Мальты за последнюю трехлетку. Информация об этом опубликована на портале правительства этой страны. Всего в списке 730 имен и фамилий, совпадающих с именами и фамилиями известных в России людей.

Например, в нем есть Аркадий Волож и члены его семьи (такое же имя у основателя и совладельца "Яндекса"), Борис Минц с семьей (так же зовут владельца инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties), Дмитрий Дойхен и Николай Фартушняк (это имена основателей сети "Спортмастер"), Леонид Левитин и его семья (совпадение с именем брата экс-министра транспорта России).

"Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России", - сообщил представитель компании "Яндекс" РБК, отвечая на вопрос, есть ли у Воложа гражданство Мальты. По данным издания, речь может идти о 900 тысячах евро за документ в виде инвестиций

С 2004 года Мальта входит в Евросоюз.