Уоррен Баффетт предсказал рынку криптовалют "плохой конец"

Один из крупнейших в мире публичных инвесторов, главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил, что не питает надежд насчет хорошего будущего криптовалют. По его мнению, этот рынок ждет "плохой конец", однако назвать срок и условия его краха он не решился. Об этом магнат заявил 10 января в интервью телеканалу CNBC.

Он уточнил, что не стал бы открывать "короткие" или "длинные" позиции, например, на рынке биткоина, так как не имеет о нем полного представления. К тому же у Баффетта "достаточно проблем" с инвестированием в активы, в которых, как ему казалось, он "что-то понимает".

Стоимость биткоина за последние 12 месяцев выросла более чем на полторы тысячи процентов. В середине декабря курс криптовалюты достиг 20 тысяч долларов, после чего стремительно пошел вниз и к 31 декабря опустился до 12 тысяч долларов. В январе курс успел подскочить к 17 тысячам, а 10 января колебался у отметки 14 тысяч. Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Центробанк РФ считает их допуск на отечественный рынок преждевременным.

"В связи с этим Банк России обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты", - заявлял регулятор в сентябре прошлого года.