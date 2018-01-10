Штаб Владимира Путина разместился в Гостином Дворе. Именно здесь все последние годы проводится "Прямая линия" президента. Теперь "на связь", на "прямое общение" с регионами и избирателями из Гостиного Двора будут выходить уже кандидат в президенты Владимир Путин и те, кто работает на его победу.

Первое, что бросается в глаза, - это молодые лица, которые чувствуют себя полноправными хозяевами в Гостином Дворе и обустраивают его в своем, молодежном стиле. Рабочие места здесь напоминают не скучную бюрократическую контору, а офис успешной компании.

Сюда стекается вся информация о сборе подписей, который начался 5 января и продлится до 30-го. Самовыдвиженцу Владимиру Путину надо заручиться поддержкой 300 тысяч избирателей. И именно в штаб поступают подписные листы - пока из Москвы и области, но скоро их будут свозить со всей страны. Волонтеры, работая посменно, проверяют данные, чтобы в ЦИК кандидат мог сдать качественные "автографы" избирателей.

Волонтеры - это студенты московских вузов и ребята из других регионов. В одну смену работают примерно два десятка добровольцев, а всего в штабе заняты порядка 50.

Ребята вручили "на память" Владимиру Путину толстовку с логотипом предвыборного штаба. Путин отметил, что не может носить эту вещь - на ней написана его фамилия. "Носить не буду, но на память - возьму", - пошутил он.

Владимир Путин прошел по штабу в сопровождении руководителя движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, а также руководителя центра одаренных детей "Сириус" Елены Шмелевой. Волонтеры наперебой рассказали ему, как собираются подписи, как активны избиратели. Так, за Путина хотят расписаться даже иностранцы, но сборщики вынуждены им отказывать. Путин поблагодарил ребят за работу. Причем не только устно, но и письменно. "Спасибо за доверие и за совместную работу", - написал он на белой доске, на которой до него цветными фломастерами написали свои пожелания волонтеры из разных регионов.

Для того чтобы прямое общение с избирателями состоялось более полезным, откровенным и доверительным, нужны такие люди

Обратившись к волонтерам, Владимир Путин заметил: "У вас добрые глаза, и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, - самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно". А потом - вместе сделали традиционное фото на память.

Журналисты долго гадали, кто окажется председателем штаба, и этот визит все расставил на места. Руководить работой этой структуры будет три сопредседателя. Это люди не от политики, но хорошо известные всей стране, - руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александр Румянцев.

Владимир Путин сообщил, что знает собравшихся давно, так что в сопредседатели они были приглашены не случайным образом. "Эта работа неформальная, и она важна, более того, если она станет формальной, то она не будет эффективной", - сказал он.

"Совершенно очевидно, что люди ждут прямого общения. А для того чтобы это прямое общение состоялось более эффективным, полезным, откровенным и доверительным, нужны такие люди", - поставил задачу Путин в ходе беседы. Он обратил внимание на то, что основой штаба стали волонтеры - это люди с открытой душой и добрым сердцем.

Кандидат в президенты, кроме того, попросил участников своего предвыборного штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей. "Хотел бы попросить не только вас, но и всех коллег, которые будут заниматься этой работой штабной, как раз действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушать. И что касается и сбора подписей - чтобы все было корректно, чтобы не было никаких нарушений. Я верю, что, действуя в рамках закона, мы все сделаем, но сделаем это максимально корректно", - сказал Путин.

Румянцев, в свою очередь, проинформировал кандидата, что избирательный штаб до конца текущего месяца завершит формирование списка его доверенных лиц. Он передал Путину 264 кандидатуры, "по которым проведена документальная проверка". Всего, как отметил сопредседатель штаба, "собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор". В конце концов доверенных лиц останется 500. Например, отсеять могут тех, кто избран в какой-либо выборный орган, пояснил Румянцев.

Позже он уточнил журналистам, что список по сравнению с предыдущей избирательной кампанией "серьезным образом изменен, в нем появилось много новых лиц".

Елена Шмелева рассказала журналистам о следующих шагах штаба. Вскоре в здании на Новом Арбате, 36, откроется общественная приемная, будет объявлен и "телефон кандидата" Путина. Кроме того, уже 11 января (или, во всяком случае, на этой неделе) планируется открыть сайт кандидата.

Александр Румянцев за себя и за коллег объяснил, почему все они согласились стать сопредседателями: "Президент знает нас давно. А нам нравится его мужской подход: "Сказал, значит, сделал".

Сопредседатели проинформировали и о распределении полномочий между собой. "Идеологической частью" займется Шмелева, работой с доверенными лицами - Румянцев, а экономические вопросы достались Когогину. "Наша работа - правильно провести избирательную кампанию, организовать сбор подписей, регистрацию подписных листов, а затем и самого кандидата. Также на нас будет агитационная кампания", - объяснил руководитель КамАЗа.

И еще об "экономике" -- в штабе идет работа со средствами в избирательном фонде. На эти деньги создаются агитационные материалы, финансируется аренда помещений для штабов. Самой большой статьей расходов будет агитация в СМИ. В фонде кандидата собрано уже около 400,2 миллиона рублей, сообщила уполномоченный по финансовым вопросам в избирательном штабе Наталья Орлова. При этом сто взносов поступило от граждан - от 10 рублей до несколько десятков тысяч.

Пресс-секретарем избирательного штаба стал известный журналист, телеведущий Андрей Кондрашов. Он уточнил "РГ", что средства, собранные сверх установленного законом лимита в 400 млн штаб уже возвращает жертвователям "с глубокими благодарностями". В основном кампания Путина профинансирована за счет взносов юридических лиц, добавил он.