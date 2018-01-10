В Нью-Йорке мужские туалеты оборудуют столами для пеленания

В Нью-Йорке мужские туалеты в общественных зданиях будут в течение шести месяцев оборудованы столами для пеленания. Администрация приняла по этому поводу соответствующий закон, сообщает газета Die Presse.

"Закон предоставит родителям вне зависимости от пола равные права к такому оборудованию. Часто мужчины исключаются по ряду причин от выполнения семейных обязанностей. Ситуация будет теперь исправлена", - заявил мэр города Билл де Блазио.

Нью-Йорк станет первым городом в США, который принял такое законодательство. Местные власти уже приступили к выполнению распоряжения мэра. Специалисты считают, что для этого много денег не потребуется, так как открытых для доступа туалетов в общественных зданиях не так много. В основном горожане и гости пользуются при прогулках возможностями многочисленных кафе и ресторанов.