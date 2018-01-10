В Париже налетчики на отель унесли украшения на 4 млн евро

Очередное дерзкое ограбление произошло в Париже. На этот раз налетчики вынесли из знаменитого на весь мир отеля Ritz украшения на сумму 4 млн евро.

По информации РИА Новости, преступление произошло вечером в среду, 10 января. Пятеро неизвестных (некоторые из них были вооружены топорами) ворвались в отель, разбили витрину и взяли дорогостоящие украшения.

Полиция оперативно провела операцию, в результате которой три человека были задержаны. Двое злоумышленников смогли скрыться. Прихватили ли они с собой наживу или ее удалось изъять сотрудникам правоохранительных органов, не сообщается.