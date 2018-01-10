В Вене осквернили памятник советским воинам

Памятник советским воинам осквернен на площади Шварценбергплатц в Вене, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Австрии Булат Хайдаров.

"В Вене в очередной раз осквернен памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц. Вероятно, это произошло в ночь с 9 на 10 января", - сообщил дипломат в Twitter.

По его словам, посольство готовит в МИД Австрии ноту протеста в связи с актом вандализма. В ближайшее время также будет опубликован официальный комментарий диппредставительства. Ущерб, нанесенный монументу, уточняется.

Это уже не первое нападение на памятник советским солдатам на площади Шварценбергплатц. В январе 2017 года неизвестные лица залили темно-красной краской фасад монумента. Он был установлен в апреле 1945 год в память о 18 тысячах погибших за освобождение Вены бойцов Красной Армии.