В Вене осквернили памятник советским воинам

Памятник советским воинам осквернен на площади Шварценбергплатц в Вене, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Австрии Булат Хайдаров.
"В Вене в очередной раз осквернен памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц. Вероятно, это произошло в ночь с 9 на 10 января", - сообщил дипломат в Twitter.
По его словам, посольство готовит в МИД Австрии ноту протеста в связи с актом вандализма. В ближайшее время также будет опубликован официальный комментарий диппредставительства. Ущерб, нанесенный монументу, уточняется.
Это уже не первое нападение на памятник советским солдатам на площади Шварценбергплатц. В январе 2017 года неизвестные лица залили темно-красной краской фасад монумента. Он был установлен в апреле 1945 год в память о 18 тысячах погибших за освобождение Вены бойцов Красной Армии.
В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади #Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. @RusBotWien направляет в @MFA_Austria ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства. pic.twitter.com/vwrWExtcM9— Bulat Khaydarov (@f_khaydarov) 10 января 2018 г.