Всемирный банк: Россия приспособилась к нынешнему уровню цен на нефть

Рост экономики России, которая приспособилась к уровню цен на нефть, продолжится в 2018 году. Всемирный банк (ВБ) в своем январском докладе "Перспективы мировой экономики" прогнозирует, что этот рост составит 1,7 процента ВВП.

Мировая экономика впервые с финансового кризиса 2008 года достигнет наивысшей точки роста, но потом темпы ее развития будут замедляться. В 2018 году мировой ВВП увеличится на 3,1 процента (ранее прогнозировалось, что на 2,9 процента - прим. "РГ").

Более оптимистичному раскладу в мировой экономике будет способствовать увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли. Ожидается, что будет закрыт негативный разрыв в мировом производстве. Однако есть признаки возможной рецессии в сфере финансовых рынков из-за переоцененности акций развитых стран.

Что касается цены на нефть, то в долгосрочной перспективе она значительно не поднимется.