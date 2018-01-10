За отказ от освидетельствования на алкоголь работников смогут увольнять

Сенаторы предложили способ минимизировать случаи нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий работодателям увольнять работников, заподозренных в употреблении спиртных напитков и наркотиков до начала, во время начала и после окончания рабочей смены, если те откажутся предоставить справку о прохождении медицинского освидетельствования на наличие у них в организме алкоголя тили наркотических средств.

Как отмечают авторы законопроекта, 45 % производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения. Особенно страшно становится, когда нетрезвыми на рабочем месте появляются водители, врачи, люди, работающие со сложной техникой. По законам логики работодатель обязан уволить пьяного сотрудника. Однако сделать это проблематично в силу несовершенства трудового законодательства. Трудовой кодекс не содержит четкого механизма,позволяющего работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве и применять дисциплинарную ответственность. Уволить то работника можно, но тот сразу же обратится в суд и выиграет дело. Сегодня в судебной практике сформировалась позиция, согласно которой единственным достоверным доказательством наличия у работника состояния опьянения являются результаты медицинского освидетельствования.

Вместе с тем ни Трудовой кодекс, ни другие нормативные акты не возлагают на работника обязанность по прохождению медицинского освидетельствования по направлению работодателя. Свидетельские показания, как правило, ставятся судьями под сомнение, а видеозаписи отвергаются, поскольку на них невозможно достоверно различить наличие признаков опьянения. Применение алкотестеров вызывает у судебных органов ряд вопросов. Например, исправен ли прибор, было ли получено у работника добровольное согласие на применение алкотестера.

Таким образом, работник, появившийся на рабочем месте в состоянии опьянения и уволенный за этот проступок, с высокой степенью вероятности может быть восстановлен судом на работе. А работодателя еще и заставят выплачивать такому работнику среднюю зарплату за время вынужденного прогула, сумму за причиненный моральный вред и судебные издержки. Поэтому работодатели и терпят пьяниц до последнего. Пока не произойдет серьезное ЧП. Внесенным законопроектом предлагается предусмотреть в трудовом законодательстве право работодателя направить работника на медицинское освидетельствование, если появились подозрения в том, что работник пьян.

"Направление на медицинское освидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени вручения", - говорится в законопроекте.

Конечно же, силой заставить человека пройти медосвидетельствование нельзя, но отказ от получения направления на освидетельствование, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, подтвержденные актом, составленным работодателем, а равно непредоставление не позднее следующего рабочего дня работодателю медицинского заключения по результатам освидетельствования, предлагается рассматривать как доказательство наличия состояния опьянения. На этом основании работодатель получает полное право уволить работника-выпивоху.