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11.01.2018 18:25
Рубрика: Власть

ЦИК: Избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты РФ

Текст: Галина Мисливская

Шестнадцать кандидатов в президенты России открыли избирательные счета, четырнадцать из них могут собирать подписи в свою поддержку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

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"14 кандидатов на должность президента Российской Федерации, выдвинутых политическими партиями, открыли специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда", - цитирует агентство сообщение пресс-службы ЦИК. Это Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков (Монархическая партия России), Наталья Лисицына ("Российский объединенный трудовой фронт") и Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

Все они должны собрать по сто тысяч подписей избирателей, кроме Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Они выдвинуты парламентскими партиями и потому освобождены от сбора подписей. Лидер ЛДПР уже зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России, вопрос о регистрации кандидата от КПРФ включен в повестку завтрашнего заседания Центризбиркома.

Из самовыдвиженцев успешно прошли процедуру выдвижения лишь двое из пятнадцати, подавших документы в ЦИК. Это действующий президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Для регистрации в качестве кандидатов они должны собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.

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Закон устанавливает лимит количества подписей, который можно собрать в одном субъекте Федерации. Для партийных кандидатов это 2500, а для самовыдвиженцев - 7500. Избиратели могут подписаться за любое количество кандидатов, но не более одного раза за каждого, повторные подписи будут признаны недействительными.

Срок подачи подписных листов в ЦИК истекает в 31 января в 18:00 по московскому времени.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

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