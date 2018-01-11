Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят стал пилотом по развитию "Феррари".

В прошедшем сезоне 23-летний Квят, который провел в "королевских гонках" четыре года и за это время дважды поднимался на подиум, выступал за "Торо Россо". Но не слишком успешно. За 15 гонок он набрал всего пять очков, и после Гран-при США главная команда "Ред Булл" расторгла контракт с россиянином. Ходили слухи, что Квят может стать пилотом "Уильямса", если британская конюшня не договорится с Сергеем Сироткиным. И вот, наконец, официальное заявление сделала "Феррари". А у Квята появился повод написать в соцсетях: "Пришло время для хороших новостей".

Однако срок соглашения и финансовые подробности сделки с "Феррари" пока не разглашаются. На данный момент известно лишь, что Квят будет работать над улучшением болида на симуляторе на базе итальянской команды в Маранелло и подсказывать оптимальные настройки боевым пилотам - Себастьяну Феттелю и Кими Райкконену.