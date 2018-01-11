Российский научный центр хирургии имени Петровского - учреждение по-своему уникальное. В нем нет какой-то одной направленности хирургической помощи. Здесь она вся - от удаления примитивного аппендикса до сложнейших операций на сердце, трансплантации органов. Так когда-то было задумано великим Борисом Петровским, так продолжается по сей день. Об этом обозреватель "РГ" беседует с директором Центра лауреатом Государственной премии РФ академиком Юрием Беловым.

Юрий Владимирович, уж раз мы сказали об основателе и организаторе центра Борисе Васильевиче Петровском, то уместно заметить: когда он создавал Центр, хирургия была совсем другой. О бескровных эндоскопических операциях, тем более на сердце, тогда даже и не мечталось. Точно так же, как о пересадке печени, легкого. А базируется Центр в тех же старых стенах, в которых есть палаты на 6 человек. В наше время такое уже с трудом воспринимается. Однако эти многоместные палаты всегда заняты. Желающих лечиться в этих старых стенах больше, чем они могут вместить. Вы фактически всю жизнь работаете в этом Центре, а с 2015 года его директор. Вот и ответьте: в чем притягательность Центра. Даже для москвичей, довольно избалованных возможностями медицины?



Юрий Белов: Вы, может, удивитесь, но центр манит к себе духом профессионализма. Им все пронизано. Вот вы сказали, что во времена создания Центра не было рентгенэндоваскулярной хирургии, трансплантации органов. А теперь наш Центр, извините за тавтологию, - Центр эндоваскулярной и миниинвазивной хирургии, пересадки органов.

Центр славен хирургией аорты. Наверное, потому, что именно вы удостоены Государственной премии за "хирургию грудной аорты". Так объясните, что это за "вмешательство на аорте"? Кто именно больше всего и чаще всего с проблемами аорты попадают на ваш операционный стол.

Ради спасения тяжелейших больных стоит идти на риск, но только если он оправдан

Юрий Белов: Аорту можно сравнить лишь с магистральным нефтепроводом. Именно через аорту сердце гонит кровь по всему организму к органам и тканям.

Поэтому даже не все кардиохирурги и сосудистые хирурги рискуют внедриться в аорту? Оперируют сердце, сосуды, но не аорту. И вы же начинали не с этого. Успешно проводили коронарное шунтирование. Что заставило вас заняться аортальными проблемами? Присущая вам неугомонность характера?



Юрий Белов: Наверное, и это тоже. А если всерьез… Наберитесь терпения, постараюсь объяснить. Выполнив тысячи операций по шунтированию сосудов сердца и сотни комбинированных операций на сосудах сердца, мозга и ног, я понял, что этого явно недостаточно для того, чтобы спасать самых тяжелых, нередко безнадежных пациентов.

Подстегивали амбиции? Желание стать первопроходцем в рискованной и неизведанной хирургии?



Юрий Белов: Не без этого.

А риск в хирургии, особенно когда речь о сердце и тем более - аорте,- оправдан?



Юрий Белов: Мог бы ответить банально: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но я, во-первых, не любитель шампанского. А вот ради спасения тяжелейших больных стоит идти на риск, но только, если он оправдан. А во-вторых… Назову цифру. Каждый год в России умирают 36 тысяч человек из-за разрыва аорты. Почему она разрывается? У кого такой разрыв происходит чаще? В болезнях аорты виновных много. Это может быть следствием генетической предрасположенности. И тогда беда настигает в возрасте 20-30 лет. Причиной может быть и атеросклероз сосудов. Да, страдают все сосуды, но аорта больше и драматичнее, чем все остальные - она же магистраль. Нас не удивляет, что мощные железные трубы покрываются внутри коррозией и выходят из строя. Грубое сравнение, но, поверьте, точное. Каждый раз, разрезая аорту, я вижу, какая гниль внутри у нее. Такое не передать.

Не передать. А что делать с такой аортой? Как вы ее спасаете? Нельзя же аорту удалить? Без нее же нет жизни.

Юрий Белов: Почему же нельзя удалить? Можно удалить. Но обязательно заменить ее протезом, который надежно приживается в организме. По моим наблюдениям, пациенты с такими протезами живут долго и полноценно. А ведь все они были приговорены. И, поверьте, то, что они живы, это мое счастье хирурга.

Протезы аорты кто производит?

36 тысяч человек каждый год умирают в России из-за разрыва аорты

Юрий Белов: В основном протезы импортные. И говорить об успешном импортозамещении в этой важнейшей области пока не можем.

А говорить о том, что помощь пациентам, которым требуется операция на аорте, доступна не только москвичам, можно?



Юрий Белов: Наш центр принимает больных из всех регионов России и из-за рубежа. К сожалению, средства ОМС подобные вмешательства не покрывают. Такие пациенты идут по квотам на высокотехнологичную медицинскую помощь. Надеюсь, ситуация в ближайшее время изменится, поскольку успешно продолжается строительство нового корпуса для нашего Центра, на которое правительство России выделило солидную сумму.

Но ваш Центр - это не только хирургия аорты.



Юрий Белов: Не только! У нас весь спектр операций практически на всех органах и, главное, с применением высоких технологий. Не секрет, что в наше время, например, утрачивают актуальность операции на открытом сердце. Большие разрезы, остановка сердца, необходимость использования аппарата искусственного кровообращения, остающиеся после таких операций большие шрамы, долгий период восстановления… Закономерно, что продвинутые клиники во всем мире, российские в том числе, отдают предпочтение эндоваскулярной хирургии, гибридной хирургии, миниинвазивной хирургии. Естественно, для этого нужны новые кадры. Не всегда нынешний выпускник мединститута владеет современными технологиями. Ваша газета писала об инициативе Сеченовского медуниверситета, который целенаправленно занялся подготовкой медицинских кадров, умеющих работать с применением высоких технологий. Важно, что у Сеченовского появляются последователи. Без этого уже не обойтись. Диктует само время. И у себя в Центре хирургии мы стараемся готовить таких специалистов.

Можно рассчитывать на то, что в вашем Центре любую хирургическую операцию на любом органе, пересадку органов проведут с применением новейших технологий?

Юрий Белов: Именно так! Кстати, трансплантацию органов печени, почек, поджелудочной железы проводим круглосуточно. РНЦХ - единственный центр России, где пересаживают почки детям даже до года. Хотя в целом мы на "скорую помощь" не работаем. У нас плановая госпитализация. Но трудимся в три смены. Каждый день проводим почти 40 операций.

Человек решил лечиться в РНЦХ. К вам сложно попасть?



Юрий Белов: Да нет. После оформления квоты на лечение пациент, если он гражданин России, поступает на лечение. Вы правы: у нас не самые комфортные и не самые современные условия пребывания. Надеемся, что с вводом в действие нового корпуса ситуация изменится. Поэтому пока мы гарантируем качество лечения, но не гарантируем комфортность пребывания.

Сейчас, уж так мы устроены, все подводят итоги года, строят планы на будущее…

Юрий Белов: Для меня, директора центра, главный итог года - включение в бюджет РФ продолжения строительства нового корпуса. Здание не только современное, учитывающее все запросы современного врачевания, но и очень красивое. Больница, соглашусь с вашим мнением, должна быть красивой. Тем более, если она строится на заповедной территории Девичьего поля. И планы на будущее во многом связаны со вселением в новый корпус.

На последней сессии Академии наук вы избраны руководителем секции клинической медицины. Это прибавило вам работы?



Юрий Белов: Прибавило. Я сейчас готовлю аналитический обзор состояния медицинской науки, что необходимо для ее успешного развития.

А правда, что в клинику вы каждый день приходите в 6.45 утра?

Юрий Белов: Правда. Меня это нисколько не напрягает, я к этому привык.

А то, что вы делаете самые сложные операции и быстрее других тоже, правда?



Юрий Белов: В этом что-то плохое? Мои коллеги-хирурги знают, что живу под девизом: быстрота, простота и качество - это успех в хирургии.

Визитная карточка

Белов Юрий Владимирович родился 5 сентября 1954 года в Китае, где тогда работал его отец Владимир Петрович Белов. После окончания школы в Куйбышеве поступил на лечфак Куйбышевского мединститута, который окончил с отличием. Кандидатская и докторская диссертации посвящены ишемической болезни сердца. Белов автор почти 1000 научных работ и 16 монографий. С 1980 года - сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского. С 2015 года - директор Центра. Белов академик РАН. Жена Ольга Николаевна врач-неонатолог. У Юрия Владимировича двое детей и два внука.

P. S.



Позади две операции на сердце. Одна обычная (если возможна таковая, когда речь о сердце). Вторая сложнейшая. Потом директорский кабинет - уйма дел и вопросов. А вечером обязательное посещение реанимации. Пытаюсь сказать Белову всякие, даже высокие слова. Он прерывает: "Я хирург"…