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Рубрика: Власть

Станок как вещдок

КС РФ призвал изымать оборудование лишь в исключительных случаях
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Конституционный суд РФ признал изъятие производственного оборудования, которое может служить вещественным доказательством по уголовным делам, исключительной мерой.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
КС РФ обязал арбитражные суды проверять нормативные акты

Опротестовать положения статьей 81 и 82 УПК РФ попыталась компания "Синклит". В начале 2017 года правоохранительные органы обнаружили в Белгородской области факт производства контрафактных сигарет. Правоохранители изъяли оборудование, на котором изготавливались и упаковывались сигареты, и поместили его на специализированный склад. Обвинение "Синклиту" так и не предъявили.

По мнению заявителей, в данном случае действия следователя, а затем и судов, вставших на его сторону, противоречат Конституции РФ, поскольку в соответствии со статьей 115 УПК РФ приобщение к материалам дела имущества, возможно имеющего отношение к совершению преступления, возможно лишь при соблюдении судебной процедуры ареста. Только таким образом, отмечает представитель "Синклита", можно обеспечить соблюдение прав собственника. Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях, поэтому принято без публичных слушаний.

Решение об изъятии должно быть мотивированным

Само по себе изъятие имущества в рамках расследования уголовного дела не может рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан, напомнили судьи. Однако решение об изъятии должно быть мотивированным. Кроме того, необходимо различать изъятие вещественных доказательств и наложение ареста на имущество, особенно если это производственное оборудование. Ведь приостановка деятельности компании в подобном случае влечет за собой целый комплекс негативных последствий - вплоть до увольнения работников и неуплаты налогов в бюджет, несопоставимый с изъятием, скажем, денежной суммы той же ценности.

КС подчеркнул, закон позволяет проходящее по уголовному делу имущество сфотографировать, снять на видео- или кинопленку, а затем возвратить собственнику на хранение до принятия решения.

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