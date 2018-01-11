Лидер КНР предостерег китайских коммунистов против гедонизма

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал членов Компартии Китая (КПК) быть бдительными в отношении проявлений роскоши и гедонизма, а также бюрократизма и пустых формальностей. Об этом он заявил, выступая на заседании Центральной комиссии по проверке партийной дисциплины.

По словам Си, руководство КПК в последние годы обращало особое внимание на четыре проявления нежелательного стиля работы, это: бюрократизм, формальность ради формальности, гедонизм и роскошь.

Также лидер КНР подчеркнул, что партийные кадры должны быть "связаны с центральным руководством КПК в помыслах и делах".