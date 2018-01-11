Лидера мировых хит-парадов Эда Ширана обвинили в плагиате

Новости

Путин назвал условия решения корейского кризиса 20:35
Лифтбек Skoda Rapid стал бестселлером марки в России в 2017 году 20:02
Соколов: Пассажиры поедут по МЦД во второй половине 2019 года 19:50
Владимир Путин приехал в "КП" 19:20
Онищенко призвал праздновать Новый год по советской системе 19:18
В Рыбинске запустят производство морских газотурбинных двигателей 19:05
На Украине проверят телеканалы за показ "подрывных" советских комедий 18:55
Сборная Запада выиграла Кубок Вызова МХЛ 18:41
На салатовой ветке метро восстановлено движение поездов 18:34
На учения в Литву прилетят стратегические бомбардировщики США 18:32
В Рыбинске затопило набережную Волги 18:30
Турция упрекнула США в "подрыве мира" в Сирии 18:30
На развитие аэропортов Дальнего Востока выделили 2,2 млрд рублей 18:27
ЦИК: Избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты РФ 18:25
Возмутивший сенаторов учебник истории проверят эксперты РАН 18:23
Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа" 18:21
Лидер КНР предостерег китайских коммунистов против гедонизма 18:16
Защитник нетрезвой девушки-водителя съел документы дела 18:13
В Калужской области задержан подозреваемый в похищении ребенка 18:10
Минтранс: На субсидирование полетов выделили около 7,2 млрд рублей 18:08
Туристы стали меньше ездить в США 18:01
В Москве угнали фургон со спортивными костюмами на 120 тысяч рублей 17:55
Пять студенток обвинили Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации 17:55
В Подмосковье появились три новых праздника 17:55
В Краснодаре суд рассмотрит дело об избиении детей 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
11.01.2018 19:15
Рубрика: Культура

Лидера мировых хит-парадов Эда Ширана обвинили в плагиате

Текст: Александр Алексеев
Сегодня иск к английскому певцу, гитаристу и композитору был подан в Федеральный суд Нью-Йорка.

"Имеет место явное, а в отдельных фрагментах и стенографическое копирование оригинальных элементов песни, заметное даже для обычного слушателя…", - утверждается в исковом заявлении.

Фото: Иван Котов/ youtube.com
Аллу Пугачеву обвинили в плагиате после премьеры на "Голубом огоньке"

Обвинения эти оскорбительны для обладателя рекорда 2017 года по продажам альбома Divide (который разошелся тиражом 2,6 миллиона экземпляров), да и одного из претендентов на Grammy-2018. Впрочем, речь идет не о новых песнях Эда Ширана, а о той, что он написал еще в 2014 году и даже не стал исполнять сам…

Предметом для иска оказалась композиция The Rest Of Our Life, которую Эд Ширан сочинил три года назад и отдал американскому кантри-дуэту Тиму Макгроу и Фэйт Хилл. Но спели они ее совсем недавно - в октябре 2017 года.

Трек этот - довольно обычная баллада, одновременно трогательная и драматичная, с традиционным фортепианным вступлением и без особых музыкальных или аранжировочных откровений. И да, The Rest Of My Like в самом деле фактически копирует запев, тему и припев (причем, довольно бесхитростно) песни When I Found You австралийской певицы и пианистки Жасмин Рэй.

Примечательно, что и время звучания у двух этих композиций почти совпадают. В The Rest Of My Life Макгроу и Хилл драматично страдают и переживают под музыку 3 минуты 54 секунды. А Жасмин Рэй уложилась в 4 минуты 9 секунд. Схожи мелодии, вокальная подача, последовательность нот и даже аранжировки!

Впрочем, выносить вердикт о том, был ли плагиат, уполномочен теперь суд Нью-Йорка. Но, прослушав обе композиции, можно предположить: шансы, что эксперты убедятся в том, что имело место "сознательное копирование", очень высоки…

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отчего Филиппа Киркорова снова обвинили в плагиате

Вероятности тому добавляет факт, что Эд Ширан действительно гастролировал по Австралии в 2014 году, где в то время песня Жасмин Рэй звучала буквально из каждого "утюга". И, наверняка, звездный англичанин слышал When I Found You, вторгшуюся затем, возможно, и в его собственное вдохновение?!

Если суд признает вину Эда Ширана, то ему придется раскошелиться: сумма в иске прописана внушительная - 5 миллионов долларов. Плюс авторские отчисления и прибыль от реализации песни The Rest Of Our Life, да еще и расходы на адвоката. А стоят его услуги, наверняка, не дешево, поскольку представитель истцов Ричард Буш выиграл уже много дел о плагиате в мировом шоу-бизнесе и на этой теме, как говорится, "собаку съел".

Но самое примечательное в этой истории даже не это, а то, что песни уровня When I Found You появляются в современной музыке пачками, регулярно, и быстро забываются. Стандартные, довольно бесхитростные и редко приводящие их исполнителя к славе.

Впрочем, Жасмин Рэй теперь-то станет в мире новой знаменитостью…

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в "КП"
В Госдуме предупредили об атаке дронов Украины на Крым
Минфин объявил о рекордном объеме покупки валюты
Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Из-за скандала с VIP-камерами уволен замначальника "Матросской тишины"