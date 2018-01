Лидера мировых хит-парадов Эда Ширана обвинили в плагиате

Сегодня иск к английскому певцу, гитаристу и композитору был подан в Федеральный суд Нью-Йорка.

"Имеет место явное, а в отдельных фрагментах и стенографическое копирование оригинальных элементов песни, заметное даже для обычного слушателя…", - утверждается в исковом заявлении.

Обвинения эти оскорбительны для обладателя рекорда 2017 года по продажам альбома Divide (который разошелся тиражом 2,6 миллиона экземпляров), да и одного из претендентов на Grammy-2018. Впрочем, речь идет не о новых песнях Эда Ширана, а о той, что он написал еще в 2014 году и даже не стал исполнять сам…

Предметом для иска оказалась композиция The Rest Of Our Life, которую Эд Ширан сочинил три года назад и отдал американскому кантри-дуэту Тиму Макгроу и Фэйт Хилл. Но спели они ее совсем недавно - в октябре 2017 года.

Трек этот - довольно обычная баллада, одновременно трогательная и драматичная, с традиционным фортепианным вступлением и без особых музыкальных или аранжировочных откровений. И да, The Rest Of My Like в самом деле фактически копирует запев, тему и припев (причем, довольно бесхитростно) песни When I Found You австралийской певицы и пианистки Жасмин Рэй.

Примечательно, что и время звучания у двух этих композиций почти совпадают. В The Rest Of My Life Макгроу и Хилл драматично страдают и переживают под музыку 3 минуты 54 секунды. А Жасмин Рэй уложилась в 4 минуты 9 секунд. Схожи мелодии, вокальная подача, последовательность нот и даже аранжировки!

Впрочем, выносить вердикт о том, был ли плагиат, уполномочен теперь суд Нью-Йорка. Но, прослушав обе композиции, можно предположить: шансы, что эксперты убедятся в том, что имело место "сознательное копирование", очень высоки…

Вероятности тому добавляет факт, что Эд Ширан действительно гастролировал по Австралии в 2014 году, где в то время песня Жасмин Рэй звучала буквально из каждого "утюга". И, наверняка, звездный англичанин слышал When I Found You, вторгшуюся затем, возможно, и в его собственное вдохновение?!

Если суд признает вину Эда Ширана, то ему придется раскошелиться: сумма в иске прописана внушительная - 5 миллионов долларов. Плюс авторские отчисления и прибыль от реализации песни The Rest Of Our Life, да еще и расходы на адвоката. А стоят его услуги, наверняка, не дешево, поскольку представитель истцов Ричард Буш выиграл уже много дел о плагиате в мировом шоу-бизнесе и на этой теме, как говорится, "собаку съел".

Но самое примечательное в этой истории даже не это, а то, что песни уровня When I Found You появляются в современной музыке пачками, регулярно, и быстро забываются. Стандартные, довольно бесхитростные и редко приводящие их исполнителя к славе.

Впрочем, Жасмин Рэй теперь-то станет в мире новой знаменитостью…