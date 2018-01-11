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11.01.2018 00:42
Рубрика: Спорт

Постреляли в "молоко"

Россияне начали этап в Рупольдинге абсолютным провалом
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7466 (3)
Пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге стартовал с мужской индивидуальной гонки. Пятую в сезоне и четвертую подряд победу одержал лидер общего зачета, шестикратный обладатель "Большого Хрустального глобуса" француз Мартен Фуркад. Даже с одной штрафной минутой за промах он на 61 секунду опередил отстрелявшегося чисто чеха Ондржея Моравеца. "Бронза" досталась норвежцу Йоханнесу Бе. Россияне выступили хуже некуда.
Фото: AP Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад стал сильнейшим уже в четвертой гонке подряд. Фото: AP
Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад стал сильнейшим уже в четвертой гонке подряд. Фото: AP

Изменения в составе нашей команды, произошедшие между этапами в Оберхофе и Рупольдинге, никакого прироста результатов не дали, а даже наоборот. Напомним, что в национальную дружину были добавлены Евгений Гараничев и по итогам внутреннего отбора Юрий Шопин, Максим Цветков и Антон Бабиков уехали на тренировочный сбор в Италию. Лучшим из россиян во вчерашней гонке стал Алексей Волков - 27-е место с одной осечкой. Остальные пятеро не сумели попасть в очковую зону (топ-40), в очередной раз огорчив болельщиков. Гараничев - 43-й (три штрафных минуты), Матвей Елисеев - 45-й (два промаха), лидер сборной Антон Шипулин - 54-й с тремя незакрытыми мишенями, у Александра Логинова пять осечек и 73-е время. Наконец, Шопин установил российский антирекорд, финишировав с 97-м результатом из 107 участников. У него семь промахов и общее отставание в 9 минут 44 секунды от Мартена Фуркада.

Фото: РИА Новости
Росские биатлонисты остались без медалей в немецком Оберхофе

Здесь даже Волкову обольщаться нечем. Отстрелялся он, конечно, хорошо, но ходом по лыжне у него 76-е время. Шипулин занял свое худшее место на этапах Кубка мира с 2014 года. Никто из россиян бегом не проиграл победителю менее двух минут. И это меньше чем за месяц до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Похоже, что тренерский штаб находится в одном ступоре. Ведь уже были слышны обещания, что чем ближе зимние Игры-2018, тем больше прогресса будет у наших биатлонистов. Пока ничего подобного не наблюдается.

Впрочем, главной интригой "индивидуалки" в Рупольдинге было выступление легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, 43-летний ветеран в статусе девятикратного олимпийского чемпиона претендовал отобраться на свои седьмые в карьере Игры. Увы, критериев внутренней квалификации Бьорндален так и не выполнил. Вчера в решающей для себя гонке он здорово пробежал первую половину дистанции, чисто отработал на двух огневых рубежах, однако на третьем подходе не закрыл две мишени, потом - еще одну. С такой стрельбой норвежец финишировал 42-м, что поставило крест на его надеждах улететь в Пхенчхан. Правда, "дедушка биатлона" Уле Эйнар в Рупольдинге опередил пятерых россиян, которые намного его моложе.

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