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Рубрика: Происшествия

Здоровая тюрьма

Минюст утвердил новые правила медпомощи заключенным
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Тюремные врачи будут осматривать заключенных перед отправлением по этапу или направлением в штрафной изолятор.

Такие положения прописаны в новом приказе министерства юстиции, утвердившем правила организации медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы.

"Медицинская помощь таким лицам организуется и оказывается на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сообщают в министерстве юстиции.

Это значит, что для заключенных предусмотрены точно такие же стандарты медпомощи, как и для людей на воле. Когда человека осуждают за преступление, его лишают свободы. Но такого наказания, как лишение здоровья, в законе нет и быть не может.

Тюремный персонал будут регулярно проверять на алкоголь

В структуре Федеральной службы исполнения наказаний действует 65 медико-санитарных частей. Они подчинены напрямую руководителям региональных управлений тюремного ведомства.

Напомним, несколько лет назад прошла большая реформа системы медицинской помощи в тюремном ведомстве. Тюремных врачей вывели из непосредственного подчинения начальникам колоний и СИЗО. Это было сделано для повышения независимости врачей. Начальник колонии не вправе им приказать, чтобы те закрыли глаза на недомогание заключенного или не заметили синяков.

Должен повыситься и в целом уровень медицинской помощи заключенным. В местах не столь отдаленных развернуты 673 медицинские части, 143 фельдшерских и 57 врачебных здравпунктов, 72 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц). Но если вдруг в конкретном казенном доме не окажется нужных специалистов, заключенного могут направить в гражданскую больницу. В экстренных случаях сидельцу вызовут "скорую помощь".

Если в казенном доме не окажется нужных врачей, заключенного отправят в гражданскую больницу

Приказ предполагает регулярное медобследование заключенных. Не реже чем два раза в год сидельцы должны проходить флюорографию. На свободе люди подчас реже ходят к врачу. Но на воле они за себя отвечают сами. В тюрьме же нельзя позволить распространяться туберкулезу. Согласно приказу, каждый раз врачи должны осматривать и заключенных-нарушителей - перед водворением последних в штрафной изолятор. Медик должен выдать медицинское заключение о возможности содержания данных лиц в камерах для нарушителей.

"Основанием для вынесения медицинским работником заключения о невозможности содержания лица, заключенного под стражу, или осужденного в указанных помещениях являются заболевание, травма либо иное состояние, требующее оказания экстренной или неотложной медицинской помощи, медицинской помощи в стационарных условиях, а также состояние, оказание медицинской помощи при котором невозможно в медицинских кабинетах данных помещений", - говорится в приказе.

Федеральная служба исполнения наказаний активно развивает контакты и с ведущими медицинскими центрами. Например, в Красноярском крае в прошлом году 20 осужденных прошли диагностику и лечение в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, расположенном в Красноярске. Еще 29 получили заочные консультации.

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