Мимический "фитнес" замедлит старение

Американские дерматологи протестировали методику омолаживающей мимической "йоги". Она не требует дорогой косметики: достаточно полчаса в день делать специальные упражнения для лица.

Cо временем лицо "теряет" упругость кожи и мышечный объем. Фото: Depositphotos

- Физические проявления старения включают не только вялую кожу, но и более глубокую, субструктурную потерю жира и мышц, - сообщают авторы исследования. - Поэтому лицевая "йога" вызывает интерес.

В эксперименте участвовали шестнадцать женщин от 40 до 65 лет. Для них инструкторы составили программу "фитнеса", в которую вошел комплекс из 32 упражнений. В течение 20 недель они тренировали мимические мышцы по полчаса в день. Внешние изменения участниц фиксировались на фотографиях.

В качестве независимых экспертов были приглашены дерматологи, не знавшие об исследовании. По первым снимкам они оценили средний возраст женщин в 50,8 года. А по последним - в 48,1 года. Почему? После курса "зарядки для лица" подкожные мышцы стали крупнее и лицо получило более объемную форму. Авторы подчеркивают: исследование носит пробный характер. Полученные данные необходимо проверить на большей группе участников.