Минтранс: На субсидирование полетов выделили около 7,2 млрд рублей

В федеральном бюджете предусмотрено почти 7,2 миллиарда рублей на льготную перевозку пассажиров по четырем программам субсидирования, сообщили в Минтрансе.

На 2018 год сохранены программы перевозок студентов и пенсионеров с Дальнего Востока и Крайнего Севера в Москву, Санкт-Петербург и в города-курорты России. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов.

Также осталось субсидирование из федерального бюджета перевозок внутри ряда федеральных округов и межрегиональных полетов и перевозки внутри субъектов (программа региональных полетов). Продолжат действовать программы субсидируемых полетов в Калининград и Симферополь.