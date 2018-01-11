Регулярные полеты в Каир планируется начать в середине февраля, сообщил глава минтранса Максим Соколов на встрече с журналистами.

"Как я и говорил в конце прошлого года, потребуется примерно полтора месяца после подписания указа президента (об открытии авиасообщения с Египтом от 2 января. - Прим. ред.) на заключение договоров перевозчиков с аэропортом Каира, с хэндлинговыми компаниями на перезапуск работы представительства "Аэрофлота", - объяснил министр.

Аэропорты Домодедово и Шереметьево включили в свое расписание рейсы в Каир. Из Домодедово намечено выполнение рейсов египетской авиакомпании Egypt Air по вторникам, четвергам и воскресеньям с вылетом в 15.50, время в пути составит четыре часа. Из Каира борт планируется к вылету на 9.50. Из Шереметьево рейсы назначены в те же дни с вылетом в то же время, предполагается, что их, как и до приостановления полетов в ноябре 2015 года, будет выполнять "Аэрофлот".

По "открытию" аэропортов популярных курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх новостей нет.

Зато Максим Соколов сообщил, что планируется ограничить цены на авиабилеты в города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу - их зафиксируют на уровне "чуть выше среднего". Минтранс совместно с правительством прорабатывает этот вопрос. Такие же ограничения вводились на время проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На время проведения чемпионата мира по футболу цены на билеты ограничат уровнем чуть выше среднего

"Мы рассчитываем, что авиакомпания "Аэрофлот" перевезет около 40 процентов всех болельщиков на матчи чемпионата мира", - отметил Соколов. Перевозчик уже заявил о готовности возить болельщиков за 5 рублей. Министр считает, что уже можно говорить не о сверхвысоких, а о сверхнизких ценах на услуги по авиаперевозке.

Сегодня по некоторым авианаправлениям цены уже снижаются на дни чемпионата.

Он напомнил, что впервые в истории чемпионатов мира по футболу Россия готова предоставить тем, кто купил билеты на матчи, право бесплатного проезда по железной дороге.

Кроме того, на время чемпионата иностранным авиакомпаниям могут разрешить каботаж, полеты внутри России. Речь идет не только о перевозке чартерами команд, судей, но и болельщиков к местам проведения матчей.

Приезжают не только те, кто имеет билеты на матчи, но и болельщики в так называемые фан-зоны. Как показывает опыт, общее число болельщиков на чемпионатах колеблется в пределах трех - пяти миллионов человек.

Если российские авиакомпании не смогут удовлетворить спрос болельщиков (30 крупным компаниям отправили заявки на их перевозки) или одно из направлений останется незакрытым, то разрешение на перевозки внутри России получат иностранцы, сказал министр.

Авиационный транспорт спокойно перевозит 10 миллионов человек в месяц, это говорит о том, что транспортная инфраструктура готова принять пять миллионов болельщиков, отметил Соколов. Единственная проблема в том, что, не зная результатов матчей, нельзя сказать, как они будут передвигаться внутри России.

Сейчас каботаж разрешается внутри России только бортам вместимостью не более 19 человек.