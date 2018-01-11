На Шри-Ланке женщинам разрешат покупать алкоголь

Власти Шри-Ланки отменят действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам покупать алкоголь.

Кроме того, представительницы прекрасной половины человечества смогут работать в местах, где реализуют спиртные напитки, без получения предварительного разрешения.

Как пишет агентство "Интерфакс", отдельные граждане считают, что из-за предстоящих изменений станет больше пьющих женщин. Однако их противники уверены, что такого не произойдет. На Шри-Ланке большинство дам не употребляют алкоголь, так как это противоречит культуре страны.