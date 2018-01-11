На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

На Украине проверят телеканалы за показ "подрывных" советских комедий

Новость 11.01.2018, 18:55 | Текст: Олег Усков

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины проверит каналы "Интер" и СТБ после того, как ими в новогоднюю ночь были показаны, в частности, советские кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер фильма "Гоголь. Вий" с рейтингом "6+"

"Национальный Совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки каналам "Интер" и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - цитируется сообщение.

Отмечено, что помимо "Шурика" и "Иронии" в эфир пошли ленты "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" - фильмы, в которых сыграли Олег Табаков, Валентина Талызина и Наталия Варлей, включенные в украинский "черный список" "подрывных" советских артистов.

По мнению Национального совета, демонстрация советских фильмов с участием "запрещенных" актеров нарушает действующее законодательство.

Ранее мы писали, что артист Андрей "Верка Сердючка" Данилко назвал такого рода ограничения глупостью

Обсудить
#Россия
Фото: Предоставлено компанией "Базелевс"
Родригес какой-то: вышел трейлер мексиканского ремейка "Горько!" 14:10
Гафт о Державине: Умение шутить, не оскорбляя, - это искусство 10.01.2018
Минкульт России выразил соболезнования в связи со смертью Державина 10.01.2018
#Украина
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
"Верка Сердючка": Запрет показа фильмов из РФ на Украине - глупость 03.01.2018
Фото: Вера Брежнева радикально сменила имидж 18.12.2017
Бондарчук, Булдаков и Куравлев попали в базу данных сайта "Миротворец" 13.11.2017
#скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Катрин Денев осудила истерию вокруг голливудских секс-скандалов 11:23
Фильм "Все деньги мира" Ридли Скотта снова оскандалился 10:57
Видео: в США совершено нападение на продюсера Харви Вайнштейна 09:55

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.