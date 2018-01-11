На Украине проверят телеканалы за показ "подрывных" советских комедий

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины проверит каналы "Интер" и СТБ после того, как ими в новогоднюю ночь были показаны, в частности, советские кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

"Национальный Совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки каналам "Интер" и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - цитируется сообщение.

Отмечено, что помимо "Шурика" и "Иронии" в эфир пошли ленты "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" - фильмы, в которых сыграли Олег Табаков, Валентина Талызина и Наталия Варлей, включенные в украинский "черный список" "подрывных" советских артистов.

По мнению Национального совета, демонстрация советских фильмов с участием "запрещенных" актеров нарушает действующее законодательство.

Ранее мы писали, что артист Андрей "Верка Сердючка" Данилко назвал такого рода ограничения глупостью.