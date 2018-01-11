Нью-Йорк потребовал от нефтяных компаний компенсацию за вред экологии

Власти Нью-Йорка обратились к пяти нефтяным компаниям с просьбой компенсировать расходы на защиту жителей мегаполиса от последствий изменения климата. В суд направлен соответствующий иск, передает ТАСС. Отмечается, что речь идет об убытках, которые город вынужден возмещать уже сейчас, а также о тех, которые он понесет в течение всего 21 века.

"Компании BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell знали о последствиях своей деятельности и намеренно вводили общество в заблуждение, чтобы защитить прибыль. Их жадность поставила нас в это положение, и теперь им придется разделить с Нью-Йорком затраты на обеспечение безопасности людей", - заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Он отметил, что городские пенсионные фонды откажутся от инвестиций в нефтегазовые и угольные компании.