Онищенко призвал праздновать Новый год по советской системе

Новогодние каникулы в России следует сократить до полутора дней. Это позволит избежать роста смертности в эти дни. Такое заявление сделал депутат Госдумы Геннадий Онищенко, ранее возглавлявший Роспотребнадзор.

"Январь для нас - это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками", - констатировал Онищенко в телеэфире канала "Россия 1".

Он назвал себя сторонником "советской обыденной системы", "когда мы с вами 31-го [декабря] в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу".

Отметим, что, по данным телеканала, в новогодние каникулы 2016 года показатель смертности был на 12,4% выше, чем в другие периоды. Как признал Онищенко, большинство трагических случаев в эти дни связаны с обострением заболеваний из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков, а также ростом ДТП и неправильным использованием пиротехнических изделий.