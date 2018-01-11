Работодатели могут получить право увольнять работников, если они откажутся проходить медицинское освидетельствование на опьянение во время нахождения на рабочем месте или просто "на работе". Законопроект об этом внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатом нижней палаты.

Ответственность за нахождение на работе в состоянии алкогольного, наркологического или токсического опьянения предлагается распространить и "за пределы рабочего времени".

"По данным статистики, 45 процентов производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Впрочем, главной причиной все-таки является то, что работодатель, с одной стороны, несет ответственность за соблюдение безопасных условий труда, а с другой - ни Трудовой кодекс, ни другие нормативные акты не "возлагают на работника обязанность по прохождению медицинского освидетельствования по направлению работодателя", констатируют авторы инициативы.

45 процентов травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения

То есть получается, что заподозрить в нетрезвом состоянии на рабочем месте могут, а вот обязать пройти медицинское освидетельствование - уже нет.

Замкнутый круг авторы законопроекта предлагают разорвать правом работодателя направить работника на медицинское освидетельствование при наличии подозрений. За счет самого работодателя, разумеется. "Направление на медицинское освидетельствование вручается работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени вручения для прохождения такого освидетельствования в течение двух часов с момента получения направления", - предлагают законодатели.

Директивное направление на медосмотр должно носить жесткий регламентированный характер, не должно быть полностью отдано на откуп работодателя, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

"Иначе это может ущемить права работника, например, на распоряжение собственным свободным временем", - считает эксперт.