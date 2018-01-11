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11.01.2018 19:19
Рубрика: Власть

Работники не затаят дыхание

Отказ от медосвидетельствования на опьянение будет грозить потерей работы
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Работодатели могут получить право увольнять работников, если они откажутся проходить медицинское освидетельствование на опьянение во время нахождения на рабочем месте или просто "на работе". Законопроект об этом внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатом нижней палаты.
Фото: Александр Корольков/РГ
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Ответственность за нахождение на работе в состоянии алкогольного, наркологического или токсического опьянения предлагается распространить и "за пределы рабочего времени".

"По данным статистики, 45 процентов производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Впрочем, главной причиной все-таки является то, что работодатель, с одной стороны, несет ответственность за соблюдение безопасных условий труда, а с другой - ни Трудовой кодекс, ни другие нормативные акты не "возлагают на работника обязанность по прохождению медицинского освидетельствования по направлению работодателя", констатируют авторы инициативы.

45 процентов травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения

То есть получается, что заподозрить в нетрезвом состоянии на рабочем месте могут, а вот обязать пройти медицинское освидетельствование - уже нет.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Замкнутый круг авторы законопроекта предлагают разорвать правом работодателя направить работника на медицинское освидетельствование при наличии подозрений. За счет самого работодателя, разумеется. "Направление на медицинское освидетельствование вручается работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени вручения для прохождения такого освидетельствования в течение двух часов с момента получения направления", - предлагают законодатели.

Директивное направление на медосмотр должно носить жесткий регламентированный характер, не должно быть полностью отдано на откуп работодателя, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

"Иначе это может ущемить права работника, например, на распоряжение собственным свободным временем", - считает эксперт.

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