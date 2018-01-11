Чехия, известная умеренным климатом, сдержанностью своих граждан и отсутствием экстремистских настроений в политической тусовке, сейчас явно встряхнулась. На небосклоне видны признаки если не бури, то грозовых туч. Это связано с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в пятницу и субботу, а также с тем ненастьем, которое сгустилось над головой Андрея Бабиша, чье движение ANO в ноябре стало победителем парламентских выборов, а сам олигарх спустя месяц возглавил сформированное им правительство, получив благословение главы государства.

Опоры Земана

Но сначала о том, кто претендует на Пражский Град. Внешне все, что предшествовало президентским выборам, никак не напоминало крутой сюжет. Милош Земан отказался участвовать в публичных дебатах, пояснив, что его позиция по большинству вопросов и так всем известна. Более того, он как бы демонстративно ограничил число своих поездок и встреч, перестал эпатировать электорат крепкими выражениями, потратил на предвыборную кампанию всего семьсот тысяч евро, словом, вел себя так, словно победа загодя была у него в кармане.

Возможно, причина такой уверенности в том, что все социологические опросы показывали устойчиво высокий рейтинг Земана.

Накануне выборов за него собирались отдать свои голоса 42,5 процента опрошенных граждан Чешской Республики. А вместе с теми, кто не определился, но рассматривал возможность поддержать действующего главу государства, таких было 49 процентов. Второе место в рейтингах с 27 процентами занимал бывший президент Академии наук Чехии Йиржи Драгош. Эксперты полагают, что именно эти два кандидата из девяти являются главными претендентами на то, чтобы следующие пять лет провести в величественных покоях Пражского Града. Причем большинство склоняется к тому, что основная борьба развернется во втором туре, когда Драгош сможет получить поддержку электората выбывших из борьбы кандидатов.

Милош Земан отказался участвовать в публичных дебатах, пояснив, что его позиция по большинству вопросов и так всем известна

Именно этот период - между первым и следующим голосованием (если оно будет) - способен, как говорят, изрядно всколыхнуть общество. В ход могут пойти грязные технологии, "черный пиар", причем, судя по всему, такие нечестные приемы будут использованы против Земана. Пока оппоненты применяли в борьбе с действующим президентом уже испытанный набор "подножек", обвиняя его в дружбе с Кремлем, несдержанности и плохом здоровье.

Милош Земан и вправду не напоминает супермена: ходит, опираясь на трость, по ступенькам поднимается поддерживаемый охранниками, выступает, налегая всем телом на трибуну. При этом по-прежнему много курит и не отказывает себе в удовольствии пропустить за обедом стаканчик сливовицы и кружку пива. У него давний сахарный диабет и полиневропатия.

Но, признавая это, глава государства всегда подчеркивает, что недуги не мешают ему выполнять свои обязанности. И медики на его стороне, в частности, руководитель консилиума врачей Мартин Голцат во вторник на специально созванной пресс-конференции заявил, что президент находится в хорошей физической и психической форме, сахар в его крови стабилизировался до нормы, а проведенное обследование не выявило никаких признаков онкологии (что было сказано специально - в связи с появившимися в прессе спекуляциями на эту тему).

Если Драгош опирается на жителей крупных городов, то Земан по-прежнему надеется на электорат из числа селян и чешской глубинки. Кстати, предвыборный штаб академика в попытках утопить конкурента уже прибегнул к нечестной игре, заявив о том, что на итоги голосования может повлиять Москва. Но даже чешская контрразведка, отнюдь не питающая симпатий к России, сразу опровергла эти домыслы: никаких признаков вмешательства в выборы извне не зафиксировано.

Проблемы Бабиша

В тумане будущее премьер-министра Чешской Республики. Да, Андрей Бабиш с энтузиазмом взялся за дело: он озвучил программу своего кабинета, пообещав решительно бороться с терроризмом, регулярно поднимать заработную плату и пенсии, оградить Чехию от нашествия мигрантов, противостоять натиску руководства ЕС в вопросе вхождения страны в еврозону. Он также успел презентовать самого себя в Брюсселе, где, как говорят, произвел на еврокомиссаров благоприятное впечатление: учтив, компетентен, свободно владеет иностранными языками.

Однако все это никак не повлияло на ситуацию, которая сложилась вокруг Бабиша в связи с выдвинутыми против него обвинениями в финансовых злоупотреблениях, случившихся якобы десять лет назад. А это, в свою очередь, влечет цепь серьезных политических последствий. Из-за наличия криминального следа бывший министр и вице-премьер прежнего кабинета не смог до сих пор уговорить представителей других парламентских фракций вступить в коалицию с ANO, что может парализовать всю работу нижней палаты и сильно осложнить судьбу самого премьера и правительства.

Более того, в последние дни его положение стало еще критичнее, поскольку оппоненты Бабиша получили поддержку от Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое признало незаконным факт расходования Бабишем 50 миллионов крон (примерно два миллиона евро), выделенных в качестве субсидии, и потребовало вернуть деньги в казну ЕС. Конечно, в общем объеме дотаций, получаемых Чехией из Брюсселя, это капля в море, но премьеру не могут простить, что выделенные средства он потратил на развитие собственного бизнеса. Имеется в виду ферма "Гнездо аиста", входящая в его агрохолдинг.

Материалы, поступившие из офиса OLAF, скорее всего, станут новым стимулом для чешской полиции, которая настоятельно требует лишить Бабиша депутатской неприкосновенности. Причем уголовному преследованию могут подвергнуть не только главу кабинета, но и его ближайшего соратника по движению ANO Мирослава Фалтыника, супругу и зятя, которых полиция также подозревает в соучастии. Если дело дойдет до суда, то им грозит срок от четырех до десяти лет.

И вот ведь незадача: эта напасть свалилась на премьера аккурат накануне слушания дела в мандатном комитете парламента и перед первой попыткой заручиться большинством в нижней палате. Что касается комитета, то его члены во вторник вдрызг разругались и отложили разбирательство до следующей недели.

А вот собравшиеся на свое первое заседание после новогодних каникул депутаты, как и предполагалось, дружно критиковали главу кабинета. Дебаты продолжались до позднего вечера, но до голосования дело не дошло, его также отложили до вторника, 16 января.

Открывавший заседание президент Земан, видимо, уловив настроение парламентариев, не стал на этот раз жестко настаивать на кандидатуре Бабиша.

Накануне глава государства, выступая на торжествах в честь столетия Чехословацкой Республики, вернулся к уже привычной для себя риторике, сказав, что Александр Дубчек в 1968 году "наложил от страха в штаны", а свободой, полученной в 1989 году, страна обязана вовсе не "бархатной революции", а советскому лидеру Михаилу Горбачеву.