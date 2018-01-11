Путин утвердил Основы госполитики по защите от ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации

Функционирование единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС осуществляется в условиях геополитической нестабильности и на фоне новых угроз национальной безопасности РФ, имеющих комплексный взаимосвязанный характер, говорится в документе. Основными угрозами являются стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений.

В документе перечислены цели, задачи и приоритетные направления государственной политики в области защиты от ЧС, механизмы реализации этой политики, задачи, функции и порядок взаимодействия органов власти при реализации.

Документ вступает в силу со дня его подписания.