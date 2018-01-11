Путин: Валаамским монастырем может гордиться вся страна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Валаамским монастырем может гордиться не только Церковь, но и вся страна. "В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть, и уверен, навсегда останется", - подчеркнул Путин.

Слова главы государства прозвучали в трейлере к фильму "Валаам" тележурналиста Андрея Кондрашова, передает РИА Новости. Премьера фильма о древнейшем монастыре на севере страны состоится 14 января на телеканале "Россия 1".

В документальный фильм вошли два интервью президента России, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники.