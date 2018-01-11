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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Бог Кузя" ушел в отказ

Обвиняемый в мошенничестве вину отрицает
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Пресненский районный суд столицы вчера приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Андрея Попова за создание секты и мошенничество. Он называет себя "богом Кузей".

В ходе предварительных слушаний суд продлил арест "богу Кузе" до 28 мая 2018 года.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Андрей Попов создал "некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности". Он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение "бог Кузя", проводил идеологическую обработку его участников, отметила гособвинитель.

По словам гособвинителя, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. "Обряды сопровождались противоправными действиями - применением насилия за неповиновение", - сказала прокурор. Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1200 ударов "плеткой, кожаным ремнем, обувью и руками".

"Не признаю себя виновным ни по одной из статей", - сказал подсудимый после оглашения обвинительного заключения. Пятеро других подсудимых, обвиняемых в участии в секте и мошенничестве, также не признали вину. Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты большие суммы денег, а также специфическая литература и экзотические животные.

Подсудимый производит впечатление неадекватного человека. Ведь и прозвище "бог Кузя" он взял себе после смерти любимого попугая.

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