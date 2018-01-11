В столичном парке "Сокольники" появились ледяные холсты, на которых ультрафиолетовым фонариком можно рисовать картины. Плиты стилизованы под старые телевизоры.

Пять ледяных полотен можно найти недалеко от главного входа в парк. Высота и ширина каждого - около двух метров, а вес - больше 500 килограммов. На них можно рисовать. К плитам прикреплены щиты, пропитанные особой краской. Любой желающий может провести по импровизированному экрану специальным фонариком - лед впитает лучи ультрафиолета, запоминая движения руки. Как рассказали в пресс-службе "Сокольников", рисунки светятся на льду минимум 15 минут, после чего исчезают. Ледяные "телевизоры" в парке простоят до воскресенья. На 12 января запланированы показательные выступления. Профессиональные художники покажут посетителям световые шоу на новогоднюю тему и по мотивам детских сказок. Проведут для москвичей и мастер-классы. Обучиться новому для себя искусству можно с 16.00 до 19.00. В субботу и воскресенье ледяные холсты отдадут на откуп рядовым посетителям.

Увидеть ледовые скульптуры можно и на Поклонной горе. Там до воскресенья продлится фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Посвящен он предстоящему чемпионату мира по футболу, поэтому изо льда мастера соорудили мячи и даже звезду мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Рядом самые известные достопримечательности мира - Московский Кремль, Эйфелева башня, Биг-Бен... Высота всех скульптур - от трех до шести метров.