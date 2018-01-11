Из-за скандала с VIP-камерами уволен замначальника "Матросской тишины"

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Рубрика: Происшествия
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Не так сели...

Из-за скандала с ВИП-камерами уволен заместитель начальника "Матросской Тишины"
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
В четверг в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что по итогам проверки в знаменитом столичном СИЗО "Матросская Тишина" уволен заместитель начальника изолятора по оперативной работе. Впрочем, это, скорее всего, далеко не последняя новость о результатах большого разбирательства в изоляторе.
Фото: Photoxpress Условия в СИЗО должны быть одинаковыми для всех: и для бедных, и для богатых. Фото: Photoxpress
Условия в СИЗО должны быть одинаковыми для всех: и для бедных, и для богатых. Фото: Photoxpress

Напомним, в конце прошлого года разгорелся громкий скандал: правозащитники обнаружили в "Матросской Тишине" ВИП-камеры. За очень большие деньги можно было сидеть в роскошных условиях. Именно роскошных.

"Во втором корпусе "Матросской Тишины" мы обнаружили на пятом этаже камеры, условия содержания в которых можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами, - рассказывала тогда заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. - В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене. Холодильник забит деликатесами. Белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом".

Бывшие сотрудники "Матросской Тишины" вымогали деньги в СИЗО

Она иронично заметила, что на пороге одной из люксовых камер ей даже захотелось разуться, чтобы не наследить. Солидная тюрьма для солидных господ.

Руководство тюремного ведомства отреагировало незамедлительно и не стало защищать тех, кто устроил секретный комфорт для особых людей. В камеры, где раньше сидели "денежные" заключенные, были переведены обычные сидельцы из плохого корпуса. Про него Ева Меркачева рассказала: "Там антисанитария, жуткая теснота, духота. Люди спят на бетонном полу". Теперь арестанты из небогатых смогли почувствовать разницу. А "ВИП-арестанты", как сообщается, попали в тот самый корпус. Такой вот вышел обмен.

Естественно, переездом арестантов дело не ограничилось. Руководство тюремного ведомства настроено решительно. По поручению директора ФСИН России в декабре прошлого года были назначены комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых в "Матросской Тишине".

- В настоящее время одна из проверок завершена, - рассказали в тюремном ведомстве. - По ее результатам один сотрудник (заместитель начальника учреждения по оперативной работе) уволен. Три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Более того, материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы. Теперь следствие будет решать, достаточно ли информации для уголовного дела.

- В настоящее время инспектирование учреждения продолжается, - говорится в официальном релизе пресс-бюро ФСИН.

Накануне примерно о том же самом сообщили в прокуратуре: нарушения есть, материалы серьезные. Неизвестно, что решит следствие, но прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении конкретных должностных лиц "Матросской тишины" по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями").

Примечательно, что предыдущий начальник оперативного отдела "Матросской Тишины" уже находится под арестом: в конце прошлого года начался процесс над ним по обвинению в вымогательстве и получении взяток от заключенных. По мнению следствия, гражданин начальник объединился с криминальным авторитетом, находившимся под стражей в этом же изоляторе - для того чтобы зарабатывать на арестантах.

ВИП-камеры были обнаружены правозащитниками достаточно случайно, условия -  как в лучших отелях

Как рассказывают СМИ, под покровительством начальника оперативной части криминальный авторитет чувствовал себя свободно: пользовался мобильным телефоном, менял по своему желанию камеры, общался без всяких препятствий с любыми арестантами. Как полагает следствие, криминальный авторитет и его сообщники вычисляли тех заключенных, у кого есть деньги, и занимались вымогательством.

Человек в камере оказывался беззащитным: пожаловаться некому. Уголовники давят, а люди в погонах прикрывают вымогателей. Понятно, что состоятельные граждане были готовы заплатить миллионы, лишь бы уцелеть. Но вымогатели тоже не были неуязвимы: все тайное и страшное тоже со временем попадает на стол следователя.

Дело на гражданина начальника и его команду было заведено еще в 2015 году, сам он был уволен и арестован. Сейчас идет суд. Как сообщается, подсудимые вину отрицают. Тем не менее обвинение уверено, что доказательств достаточно.

Однако история с ВИП-камерами показывает, что полностью разрушить все нелегальные схемы не удалось. Эксперты предлагают запастись терпением: возможно, будут еще громкие новости. По некоторым данным, один из фигурантов нынешнего скандала - сиделец одной из ВИП-камер - также имел отношение к подобным историям с вымогательством денег у арестантов, правда, в другом СИЗО.

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