Рязанских врачей уволили после видео с застольем в рабочее время

В Рязани уволены врачи Областного кардиологического диспансера, устроившие застолье в разгар рабочего дня. Соответствующий приказ регионального минздрава опубликован на официальном сайте ведомства.

Скандальное видео накануне разместил в интернете Александр Морозов. На кадрах видно, как автор ролика ходит по коридору диспансера, где у каждого кабинета ожидают приема по два- три человека. Из его комментария ясно, что длительно ожидание пациентам объяснили совещанием, проходящим у заведующей отделением. Мужчина, явно уставший ждать окончания это врачебного собрания, без стука открывает дверь кабинета завотделением и видит врачей за накрытым столом. Девять медиков в разгар рабочего дня явно не спешат к пациентам.

- Все. Всех увидели, всех посмотрели. Будет направлено, куда нужно, - резюмирует возмущенный автор ролика.

Видео было выложено в интернете 10 января. Судя по сообщению на официальном сайте минздарава, реакция последовала в тот же день: " …приказом ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" от 10.01.2018г. №№ 38-К и 52-К освобождены от занимаемых должностей заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением".

Правда, официальное сообщение с реакцией на скандальный ролик появилось лишь сегодня. В нем говорится, что министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, установившая нарушение трудовой дисциплины в областном кардиодиспасере. Помимо увольнения зама главврача и завотделнием сообщается также о выговоре главному врачу медучреждения "за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам". Приказ об этом был подписан 11 января.