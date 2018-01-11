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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Орловские чиновники разделили дороги на участки, чтобы не проводить торги
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Управление ФАС России по Орловской области признало факт нарушения закона о защите конкуренции чиновниками Мценской райадминистрации. Сотрудников дорожного отдела уличили в искусственном дроблении заказов, что позволило отдать их одним и тем же подрядчикам.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Проверку антимонопольная служба провела на основании материалов областной контрольно-счетной палаты. В прошлом году она проводила аудит расходования бюджетных средств. Тогда-то внимание и привлекли дорожные контракты. Так, свыше 80 процентов договоров на обслуживание местных дорог были заключены с единственными поставщиками.

- Это были закупки с признаками искусственного дробления для заключения договоров с суммами до 100 тысяч рублей, - пояснил председатель областной КСП Иван Левин. - Своими действиями отдел дорожного хозяйства и транспорта мог ограничить доступ к участию в торгах, что нарушает ФЗ "О защите конкуренции".

В УФАС изучили материалы и согласились с оценкой счетной палаты. Закупка у единственного поставщика считается неконкурентным способом. Она невыгодна для бюджета потому, что не проводится аукцион. Следовательно, участники не конкурируют между собой, снижая цену. А это исключает возможность экономии бюджетных средств.

В деревне Алешня на пять участков поделили дорогу длиной 800 метров на улице Заречной

В то же время закон разрешает заказчику отдавать тендер единственному поставщику, если сумма не превышает 100 тысяч рублей. Но что такое 100 тысяч для дорожных работ? Учитывая стоимость материалов, ничего. Однако чиновники нашли лазейку. Они поделили дороги на участки и каждый заявили отдельно. Причем в техпаспортах дороги на участки не разделены.

Как выяснила комиссия антимонопольной службы, в апреле 2016 года с одним индивидуальным предпринимателем было заключено семь контрактов на выполнение идентичных работ по содержанию дороги на улице Школьной в селе Подбелевец. Ее протяженность составляет 1230 метров. На улице расположено всего 27 домов. Хватило бы одного грейдера и дня работы.

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Общая сумма контрактов составила 600 тысяч рублей. Если бы дорогу выставили одним лотом, пришлось бы проводить торги. Но организаторы создали семь лотов по числу участков, на которые виртуально разделили улицу. Цена каждого составила 85 703 рубля, что позволило не проводить аукцион. Контракты с ИП заключали через день - возможно, для того, чтобы не возникло подозрений.

- Заключение связанных между собой сделок, искусственно раздробленных для формального соблюдения ограничений, дезавуирует применение закона о контрактной сфере, - считает замглавы регуправления ФАС Сергей Бочков. - Это открывает возможность для приобретения незаконных имущественных выгод исполнителем договоров.

В деревне Алешня на пять участков поделили дорогу длиной 800 метров на улице Заречной. Там общая сумма контрактов составила 440,55 тысячи рублей. Но цена каждого из них также не превысила 100 тысяч. Например, стоимость одного из контрактов составила 98,95 тысячи рублей. К пределу подошли близко, но не превысили.

Впрочем, точка еще не поставлена. Материалы проверки направлены в прокуратуру, СУ СК и УМВД по Орловской области.

Денис Передельский, "Российская газета", Орел

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