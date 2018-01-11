Под Белгородом завели дело об убийстве двух детей

В городе Валуйки Белгородской области завели уголовное дело после смерти двух детей. Как сообщили в региональном СУ СК, пятилетнего мальчика нашли мертвым в квартире его бабушки, а его раненную трехлетнюю сестру госпитализировали, однако в больнице девочка скончалась от полученных травм.

Следователи выяснили, что детей привезла к родственникам их мать, а сама вернулась обратно в областной центр. Когда в квартиру бабушки детей вошли правоохранители, сама хозяйка жилья была пьяна, как и ее сожитель. Теперь оба задержаны.

- По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК по региону.