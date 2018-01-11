Соколов: Пассажиры поедут по МЦД во второй половине 2019 года

Во второй половине 2019 года завершится реализация проектов двух линий Московского центрального диаметра (МЦД).

Такие сроки назвал глава Минтранса Максим Соколов, который является членом Координационного совета Московского транспортного узла.

Речь идет о северо-западном и юго-западном диаметрах, которые будут проходить по уже существующей железнодорожной инфраструктуре, уточнил министр. Это позволит не создавать неудобств для пассажиров во время строительства МЦД, добавил министр. Правительство Москвы, Московской области, Минтранс, РЖД будут отвечать за отдельные мероприятия по созданию МЦД. По объему перевозок МЦД будет сравним с потоком пассажиров по Московскому центральному кольцу (МЦК). Прогноз перевозок по МЦД - более 60 миллиона человек.