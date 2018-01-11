В Калужской области задержан подозреваемый в похищении ребенка

В Козельске Калужской области задержали подозреваемого в попытке похищения четырехлетней девочки. Им оказался житель Нижегородской области, сообщает официальный сайт регионального управления СК России.

ЧП произошло 18 ноября прошлого года. Три сестры, младшей из которых четыре года, гуляли около дома детского творчества в Козельске, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Незнакомец подарил детям цветы и шоколадки. Потом взял за руку младшую и попытался увести ее с собой. Попытка не удалась - старшие девочки догнали их, отдернули сестренку и все вместе спрятались в доме творчества. Мужчина сразу же с места происшествия скрылся.

Как рассказал следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Егор Проннин, тогда же было возбуждено дело по факту покушения на похищение несовершеннолетнего (часть 3 статьи 30 пункт "Д" и часть 2 статьи 126 УК РФ). Вскоре была установлена личность незнакомца. Им оказался 31-летний житель Нижегородской области. В то время он проживал на территории подсобного хозяйства монастыря Оптина Пустынь.

Почти два месяца следователи искали опасного незнакомца - бытовку в Оптиной Пустыни он спешно покинул. Десятого января подозреваемый был задержан.

- В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Предстоит выяснить мотивы и все обстоятельства происшедшего, - пояснил Егор Прониин.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, за покушение на похищение несовершеннолетнего ему грозит до девяти лет лишения свободы.