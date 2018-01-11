В этом году Москва первой из российских регионов начнет внедрять новую систему прогнозирования опасных погодных явлений, сообщили "РГ" в Росгидромете. Она будет учитывать специфику природных ЧС для мегаполиса и поможет просчитать катаклизм с точностью практически до минут.

Система с помощью компьютерных программ смоделирует, как различные погодные факторы отразятся на населении большого города. Как рассказал начальник управления наблюдательной сети и гидрометеорологического обеспечения ведомства Иван Евдокимов, есть множество научных работ, доказывающих, что для мегаполиса и райцентра одно и то же явление может нести разную опасность. Взять хотя бы небольшое усиление ветра. В поселке с частными домами его можно и не почувствовать. А в оживленном городском районе даже две стоящие рядом высотки создадут локальный "ураган". А парниковый эффект от примесей углекислого газа и водяного пара в воздухе мегаполиса? Летом именно он приносит в город зной, в то время как в Подмосковье - комфортная температура.

По данным Росгидромета, из всех российских миллионников средства на создание новой системы прогнозирования заложила только Москва. Столица сильнее всего почувствовала, что стихия может внезапно разбушеваться даже в середине погожего дня. Навсегда запомнится трагедия 29 мая 2017-го, когда на прохожих из-за ветра небывалой силы начали падать рекламные конструкции, остановочные павильоны и деревья, причем крепкие. Погибли 15 человек. Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в прошлом году заказал Московскому энергетическому институту исследование: что будет со столичным климатом дальше? Эксперты предсказали резкий рост расходов на ликвидацию последствий природных ЧС. Для уничтожения гололеда на столичных дорогах в ближайшие годы потребуется тратить на 1 млрд руб. больше, чем сейчас. А на восстановление домов после "хлябей небесных" уйдет дополнительно 2 млрд руб. В общей же сложности до 2025 года расходы в связи с метеокапризами увеличатся более чем на 200 млрд руб. Так что новые подходы к прогнозированию ЧС особенно актуальны именно для столицы.

Несомненным плюсом системы должна стать точность прогноза, считает главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова. "Нередко в экстренных предупреждениях сообщается о предстоящем ухудшении погоды в течение ближайших 1-3 часов. Но в условиях мегаполиса требуется называть более конкретное время и желательно точный район, где может начаться ненастье", - рассказала она "РГ".